“Saddam'ın bir delikte yakalandığına dair haberler uydurma”

Daha önce ABD Ordusu ile çalışan Iraklı bir tercüman, Saddam Hüseyin'in Tikrit yakınlarındaki bir çiftlik evinin bahçesinde bir delikte yakalandığına dair haberlerin “uydurma” olduğunu söyledi.

Daha önce ABD ordusuyla çalışan Iraklı bir tercüman, Rus Sputnik ajansına yaptığı açıklamada, işgalci ABD güçlerinin Irak eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i bir yeraltı çukurunda saklanırken tutukladığını bildiren haberlerin "uydurma" olduğunu söyledi.

Saddam Hüseyin 13 Aralık 2003'te tutuklandıktan sonra, ABD Savunma Bakanlığı onu Tikrit yakınlarındaki bir çiftliğin altında 2 metre derinliğindeki bir delikte saklanırken bulduğunu iddia etmişti.

İsmini açıklamayan Iraklı tercüman konuşmasında, Saddam Hüseyin'in ABD askerleri tarafından bulunduğu sırada bir odada geleneksel bir Arap kıyafetiyle dua ettiğini belirterek, ‘çukur' olayının uydurma olduğunu söyledi.

Iraklı tercüman, Saddam Hüseyin'in çukurun çok dar olması nedeniyle giremeyeceğini de sözlerine ekledi.

Saddam Hüseyinin kaldığı odanının içinde bir gardırop, iki yatak, bir radyo, bir ses kayıt cihazı, küçük bir televizyon, birkaç giysi ve ayakkabının bulunduğunu belirten Iraklı tercüman, odada iletişim araçlarının olmadığını "normal bir oda" olduğunu açıkladı.

Iraklı Tercüman ayrıca, Saddam'ı yakalayan Amerikan güçlerinin, saklandığı evden içinde milyonlarca dolar bulunan en az 17 kutuyu çıkardığını da belirterek, “Kutular, Saddam'ın evini basan güçler tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü ve Iraklılar, nereye götürüldüklerini, tam miktarını ve tüm paranın nereye gittiğini bilmiyorlardı” dedi.

30 Aralık 2006'da Saddam, ABD'nin ülkede gizli kitle imha silahları bulunduğu iddiasıyla Irak'ı işgal etmesinin ardından idam edildi ve bu tür silahların varlığı bugüne kadar kanıtlanmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.