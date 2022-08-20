Saat başı 7 kişi boşanıyor… Arap dünyasında boşanma rekor boyuta ulaştı!

Sudan otoriteleri 2021’de toplam 64 bin boşanma gerçekleştirdi. Ülke mahkemelerinde 2016-2020 arasında 270 bin boşanma davası görüldü. Ancak Arap dünyasında boşanma rekoru saatte 30 boşanma vakasıyla Mısır’da!

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Sudan'da her saat başı 7 kişi boşanıyor. El-Arabi el-Cedid gazetesinin haberine göre; Sudan otoriteleri 2021'de toplam 64 bin boşanma gerçekleştirdi. Ülke mahkemelerinde 2016-2020 arasında 270 bin boşanma davası görüldü. Ülkede tüm boşanma hadiselerinin mahkemelere intikal ettirilmediği, toplum içinde boşanmış yaşayanların sayısının mahkemelere bildirilenlerden çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Arap dünyasında başı Mısır çekiyor!

Geçtiğimiz günlerde Arap dünyasının boşanma verilerine yönelik ilginç bir haber de AJ Midan'da yayımlandı. AJ Midan, ülke mahkemelerinin medyaya yansıyan verilerine göre; Arap dünyasında saatlik boşanma sayılarını ortaya çıkardı.

Buna göre; 2019-2022 yılları arasında saatte 30 boşanma sayısıyla Mısır, Arap dünyasında en fazla boşanmanın gerçekleştiği ülke oldu. Verilere göre; Fas'ta 6, Cezayir'de 8, Tunus'ta 2, Libya'da 0,80, Sudan'da 8, Mısır'da 30, Filistin'de 0,90, Lübnan'da 0,85, Ürdün'de 3, Suriye'de 0,60, Irak'ta 10, Kuveyt'te 0,58, Bahreyn'de 0,20, Katar'da 0,25, BAE'de 0,50, Umman'da 0,39, Yemen'de 7, Suudi Arabistan'da 7. Suriye'deki veriler Şam esas alınarak hazırlandı.