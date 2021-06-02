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S. Arabistan ve Kuveyt Veliaht Prenslerinden iş birliği görüşmesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Kuveyt Emir Yardımcısı ve Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın başkent Riyad'da bölgesel gelişmeleri ve istikrarın güçlendirilmesini ele aldığı bildirildi.

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02.06.2021 00:11:17
S. Arabistan ve Kuveyt Veliaht Prenslerinden iş birliği görüşmesi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ı başkent Riyad'daki El-Yemame Sarayı'nda kabul etti.

Veliaht Prensler, görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri masaya yatırdı.

Görüşmede ayrıca, Kuveyt Veliaht Prensi, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ulaştırılmak üzere gönderdiği mektubu Bin Selman'a teslim etti.

Mektubun içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah'ın Suudi Arabistan ziyareti, veliaht prenslik makamına geldiği Ekim 2020'den bu yana ilk yurt dışı ziyareti olma özelliğini taşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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