S. Arabistan Kralı Selman’ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.
2022-05-16 07:49:33
Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Selman tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı.
Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti. .
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