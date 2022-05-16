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S. Arabistan Kralı Selman’ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.

30 Dakika Önce
2022-05-16 07:49:33
S. Arabistan Kralı Selman’ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Selman tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı.

Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti. .

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