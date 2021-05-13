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S. Arabistan Kralı Selman'dan İsrail’e kınama

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Filistin halkına destek mesajı verdi.

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Google News - Timeturk
13.05.2021 01:02:04
S. Arabistan Kralı Selman'dan İsrail’e kınama

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramazan bayramı dolayısıyla karşılıklı tebriklerini ileten ikili, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere saldırıları başta olmak üzere güncel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, "Suudi Arabistan, İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarını ve Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği şiddet eylemlerini şiddetle kınıyor." ifadesini kullanan Kral Selman, ülkesinin meşru haklarını alana kadar Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan