S-300 ve S-400’ü olan ülkeler

Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak bilinen, 1999 yılının sonlarında testlerine başlanan ve 2007’de faaliyete geçen S-400’lere dünyanın birçok ülkesinden talep var

Almaz-Antey silah şirketi tarafından ürütilen S-400 füze savunma sistemi, saniyede 4,8 km hız ile ateşlediği füzeler ile hava savunma görevini icra ediyor. Şu anda dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak bilinen, 1999 yılının sonlarında testlerine başlanan ve 2007'de faaliyete geçen S-400'lere dünyanın birçok ülkesinden talep geliyor. Suudi Arabistan, Katar, Cezayir, Fas, Mısır, Vietnam, Hindistan ve Irak ilgilenen ülkeler arasında.

Bilindiği üzere Türkiye, ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi için Rusya ile 2,5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Geçtiğimiz Temmuz ayında S-400'ün ilk malzemeleri Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na geldi.

Rusya ile 5 milyar dolarlık S-400 füze savunma sistemi anlaşması yapan Hindistan da ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin aynı ile karşı karşıya. Rusya Devlet Savunma Sanayi Şirketi ROSTEK Başkanı Sergey Çemezov tarafından yapılan açıklamada, “Hindistan hükümetinden S-400'ler için avans niteliğinde bir ödeme aldık. Anlaştığımız tarihlerde teslimatı yapacağız” ifadesinde bulunmuştu.

Peki dünyada S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerini hangi ülkeler kullanıyor?

Stratfor'un hazırladığı haritaya göre;

S-300 kullanan ülkeler: Venezuela, Cezayir, Mısır, İran, Suriye, Bulgaristan, Slovakya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Yunanistan, Kazakistan ve Vietnam.

S-400 kullanan ülkeler: Türkiye, Rusya ve Çin.

S-300 ile S-400 füze savunma sistemlerini birlikte kullanan ülkeler: Belarus, Çin ve Rusya.

S-300 bulunan NATO ülkeleri: Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya

Not: İddialara göre Moldova, Gürcistan, Türkmenistan ve Özbekistan da S-300 kullanıyor ya da önceden kullandı.

S-400 nasıl çalışır?

Bir S-400 bataryası bünyesinde rampa, radar ve komuta merkezinden oluşan üç mobil araçtan oluşuyor. Uzun menzilli izleme radarı havadaki uçak veya füzeleri takip ederek bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Bu bilgi akışından sonra komuta merkezi kararı veriyor ve hedef ‘düşmana' aitse füzenin ateşlenmesine karar veriliyor. Hedefe en yakın fırlatma aracına giden veriler sonrasında karadan havaya füzeler ateşleniyor. Burada angajman radarı üzenin hedefi tam isabet vurması için yardımcı oluyor.

S-300 ile S-400 Arasındaki Farklar

S-300 füze savunma sistemleri

1978'de testleri tamamlandı.

S-400 hava savunma sistemlerinin önceki versiyonu.

100 hedefi eşzamanlı olarak radar takibine alabiliyor.

5-150 KM menzilde hedefi vurma kapasitesine sahip.

S-400 füze savunma sistemleri

Savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, operasyonel taktik balistik güzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabiliyor. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre. Saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderebiliyor.

En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. İki sistem arasındaki en önemli fark, S-400'lerin yeni nesil hava saldırı araçlarını imha etme yeteneğine sahip olması.

Türkiye Kaç Adet S-400 Aldı?

Faaliyete geçirmesi halinde S-400 kullanan ilk NATO ülkesi olacak olan Türkiye, Rusya'dan 2.5 milyar dolar karşılığında, ödemenin % 45'i peşin, % 55'i Rusya'nın vereceği yüzde 3 faizli kredi ile gerçekleşecek.

Türkiye 2 S-400 sistemi (iki filo) aldı. Bu da 4 bataryadan oluşuyor.

1 bataryada 9 lançer bulunuyor.

1 lançer ise 4 füze alıyor.

Bir bataryada 36 füze bulunuyor.

Türkiye, Rusya'dan toplamda 2 sistem, 4 batarya ve 144 füze aldı. Ayrıca 48 yedek füzenin teslim edilmesi bekleniyor. Böylece toplam füze sayısı 192 olacak. S-400'ler 2020 baharında askeri anlamda faal olacak.

S-400'ler ilgili detaylı teknik bilgi için infografiği inceleyebilirsiniz:

Kaynak: StratejikOrtak.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.