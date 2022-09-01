S-300 hamlemiz Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı: Yeni bir cephe açıyorlar

Türkiye'nin Atina'nın 'S-300 provokasyonuna' ilişkin görüntüleri NATO'ya gönderecek olması Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan basını, 'Türkiye yeni bir cephe açıyor' ifadesini kullandı.

Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk savaş uçaklarına radar kilidi atması sonrası Türkiye'nin konuyu NATO'ya taşıması Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.

Ülke basını, Rum ve Yunan tarafının Türkiye'nin iddialarını kabul etmediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-300 ile ilgili açıklamalarına yer veren Yunan basını, "Türkiye yeni bir cephe açıyor", "NATO meydan okuması" başlıklarını kullandı.

YUNANİSTAN'IN "S-300 PROVOKASYONUNA" İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER NATO'YA GÖNDERİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan yetkililerinin inkarı üzerine harekete geçti.

Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan söz konusu tacizle ilgili radar görüntüleri alındı. Görüntülerin NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu tacize ilişkin, "Sürekli gerginliği artırmaya çalışan komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

YUNANİSTAN'IN S-300 FÜZE SİSTEMİNDEN TÜRK JETLERİNE TACİZ

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

NATO ANGAJMAN KURALLARI'NA GÖRE "DÜŞMANCA HAREKET" SAYILIYOR

NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının, NATO Angajman Kurallarına göre "düşmanca hareket" sayıldığını hatırlatan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın müttefiklik ilkelerine aykırı davrandığı, batı ülkelerinin de bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlatan kaynaklar, Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 yıl önce tedarik ettiğine dikkati çekti.

YUNANİSTAN İLK DENEMEYİ 2013'TE YAPTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1997-1998'de Rus yapımı S-300 sistemini, Türkiye'nin itirazlarının ardından Kıbrıs yerine 1999'da Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırılmıştı.

Yunanistan'ın ilk denemesini 2013'teki "White Eagle" tatbikatında yaptığı yaklaşık 80 mil menzilli S-300 hava savunma sisteminin 4 sistem ve 8 fırlatma rampası bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİR ÜLKE UÇAĞINA RADAR KİLİDİ ATILMASI DÜŞMANCA BİR DAVRANIŞTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri öncesi yaptığı konuşmada, Ege'de Yunan S-300'lerin Türk savaş uçaklarını tacizi nedeniyle Yunanistan ve ABD'ye tepki gösterdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Beştepe'de düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilime değindi. 'Yunan siyasetçilerin yanlışta ısrar ettiğini' söyleyen Erdoğan, "Yunanistan, bizim ne askeri, ne ekonomik, ne siyasi olarak dengimiz ve muhatabımız değildir" dedi.

"Bilindiği gibi Ege'de uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza, Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 Hava Füze Sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak, aslında bize değil, NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur, o kabiliyeti ve gücü varsa." ifadelerini kullandı. .