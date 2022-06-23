Rusya: Yunanistan artık Rus turistler için güvenli bir yer değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Yunanistan Rus turistler için artık güvenli değil' açıklamasını yaptı. Yunanistan'da Rusya vatandaşlarına karşı aşağılama ve saldırganlıkla ilgili şikayetlerin arttığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Rus vatandaşlarının güvende olmadığına dair açıklama yaptı. Açıklamada, Yunan yetkililerin Rusya karşıtı söylemlerine dikkat çekilirken, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığı ve Rus haber kaynaklarının engellendiği vurgulandı. Aşağılama ve saldırganlık şikayetleri arttı Dışişleri Bakanlığı olayların bir Rus çocuğun dövülmesine kadar vardığını açıkladı. Yunanistan'da Rusya vatandaşlarına karşı aşağılama ve saldırganlıkla ilgili şikayetlerin arttığının altı çizildi. Rus vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmaları tavsiye edildi. TRTHaber .