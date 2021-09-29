DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tunus'ta hükümeti kurma görevi Necla Buden Ramazan'da
Trafik kazasında kusurlu taraf tazminat alabilir
Kuşak Yol Projesi’nde devasa gizli borç
Almanya'da belediyeden başörtülü kadına özür
Rusya YouTube'u kapatmakla tehdit etti
46.5 milyar Won ne kadar yapar? 46.5 milyar Kore Wonu kaç TL? 46.5 milyar Won kaç dolar? 1 won kaç TL?
Mucize bitki kekikten ekonomiye 1 milyar lira katkı
Honda'nın Gebze'deki fabrikası kapandı
Yazar Furkan Bayraktar: 3. kitabı Karanlığımın aydınlığı raflarda satışta
Kırık saç uçları onarılabilir!
Erdoğan: Suriye'deki barış Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
WP: Trump, Putin'e 'sana kameralar önünde biraz sert davranacağım' dedi
Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları | Sağlık Bakanlığı 2021 atama kura sonuçları açıklandı mı? Doktor atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Rüşvet karşılığı FETÖ soruşturmalarında hapis cezası
Ankara-İstanbul Hızlı Tren açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / Rusya YouTube'u kapatmakla tehdit etti

Rusya YouTube'u kapatmakla tehdit etti

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor), Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalının kapatılması nedeniyle YouTube’un Rusya’da engellenebileceğini açıkladı.

30 Dakika Önce
2021-09-29 13:57:35
Rusya YouTube'u kapatmakla tehdit etti

Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, YouTube'un RT'ye ait iki Almanca kanalı kalıcı olarak kapatmasına tepki gösterildi.

Söz konusu karar nedeniyle YouTube'un sahibi Google şirketine bir mektup gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Mektupta kanalların kapatılmasına yönelik kararın geri alınması talep edildi. Aksi takdirde YouTube Rusya'da engellenebilir.” denildi.

Açıklamada, Google'ın çeşitli para cezalarına çarptırılabileceği de belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün yaptığı açıklamada, Google'ın Rus yasalarını ihlal ettiğine dair emareler bulunduğunu belirterek, "İlgili kurumlarımız bunun gerçekten de mevzuatımızın ihlali olduğu kanaatine varırsa, bu platformu yasalarımıza uymaya zorlamak için önlem alma olasılığını elbette göz önünde bulundurmalıyız." dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN