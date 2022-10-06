Rusya'yı yerinden oynatacak ''Kadirov'' iddiası!

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi lideri ve Putin'in yakın müttefiki Ramazan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini 'Albay General' rütbesine terfi ettirdiğini açıkladı. Kadirov, bu haberi doğum gününde Telegram kanalında duyurdu. Kadirov'un, ordu kademesinde yükselmeye devam edeceği yönünde hakim bir görüş var. Hatta Savunma Bakanı yapılacağı yönünde iddialar konuşulmaya başlandı. Putin'e duyduğu 'sadakate' rağmen, Çeçen lider bir yandan Rusya Federasyonu'ndaki başkanlık emellerini de gizlemiyor.

Çeçen Lider Ramazan Kadirov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus lider Putin'in kendisini general olarak terfi ettirdiğini duyurdu.

Kadirov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Sizinle güzel bir haber daha paylaşmak istiyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin beni "Albay General" rütbesiyle ödüllendirdi. Kararname 709 numarası altında yayınlandı. Vladimir Putin, beni bu konuda kişisel olarak bilgilendirdi ve beni tebrik etti" dedi.

Putin'in kendisini şahsen aradığını ve Grozni günü, öğretmenler günü ve Çeçen gençliği günü için tebrik ettiğini söyleyen Kadirov, "Devlet başkanı beni aradı ve kendisi adına Çeçen Cumhuriyeti'nin tüm sakinlerine esenlik, iyi şanslar ve başarılar dilememi istedi. Başkomutan, iş yüküne rağmen bölgemizdeki önemli tarihleri asla unutmaz. Bu çok şey anlatıyor. Böyle bir dikkat paha biçilemez. Devlet başkanının tebriklerine katılmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

RUSYA'YI YERİNDEN OYNATACAK "KADİROV" İDDİASI

Çeçenlerin Ukrayna savaşındaki rolü, 46 yaşındaki Çeçen lider Kadirov'un popülaritesini artırmıştı.

Kadirov'un terfisi onu Rusya'nın bazı üst düzey askeri yetkililerine rütbe olarak daha da yaklaştırıyor.

Kadirov önce tümgeneral ardından korgeneral rütbesine terfi ettirilmişti. Albay general rütbesi, Rus askeri hiyerarşisindeki en yüksek üçüncü komuta rütbesidir. En üst kıdemli rütbe "mareşal" iken, ikincisi ise ordu generali (orgeneral) rütbesi.

ISW'ye göre, Rus albay general, bir ordu generalinden bir adım aşağıda, yani Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun şu anda sahip olduğu rütbeden.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki Rus birliklerinin birkaç yenilgisinden sonra Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu günah keçisi yaptığı bildiriliyor.

Kadirov'un Putin'in generallerine alenen hakaret etmesine rağmen Kadirov'u albay rütbesine ataması, cumhurbaşkanını garip bir duruma sokan anlamlı bir jest olarak yorumlandı. Bu durumun, Putin'in Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik eleştirileri teşvik ettiği manasına geldiği yönünde yorumlanıyor.

Rusya'ya bağlı Çeçen lider Ramazan Kadirov, ordu kademesinde yükselmeye devam edeceği yönünde bir görüş hakim. Hatta savunma bakanı yapılacağı yönünde söylentiler de var.

Putin'e duyduğu "sadakate" rağmen, Çeçen lider bir yandan Rusya Federasyonu'ndaki başkanlık emellerini de gizlemiyor.

PUTİN KONUŞURKEN AĞLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerle ilgili Kremlin'de geçen hafta yaptığı konuşma sırasında duygusal anlar yaşayan Kadirov, ağladığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Star Gazetesi