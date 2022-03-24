Rusya yaptırımlardan ne kadar etkilendi?

Rus şirketleri borç ödemelerinde sorun yaşıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından batının uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya dışındaki menkul kıymet sahiplerine kupon ödemelerinde sorunlar yaşanıyor. Ayrıca batılı devletlerin yaptırım uyguladığı milyarderlerle bağlantılı Rus şirketlerinin alacaklıları da diken üstünde.

Rus çelik üreticisi Severstal'e yakın bir kaynak, 28 Şubat'ta Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanan Alexey Mordashov'un ana hissedar olduğu şirketin borç ödemelerini gerçekleştirmekte zorluk çektiği bilgisini verdi.

OLİGARKLARIN ŞİRKETLERİNDE SORUNLAR ARTTI

Daha önce Rus çelik üreticisi Evraz şirketinin en büyük hissedarı olan Roman Abramoviç'e de yaptırım uygulanmıştı. Şirket, yaptığı açıklamada, son ödeme tarihi 21 Mart olan kupon ödemesinin Batılı bir muhabir banka tarafından geçici olarak bloke edildiğini ancak daha sonra gerçekleştirildiğini açıkladı.

İŞGALİN FATURASI AĞIR OLDU

Şirketlerin karşı karşıya kaldığı bu zorluklar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine karşılık Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımların ne kadar geniş bir etkiye sahip olduğuna işaret ediyor. Bankalar, yaptırımları ihlal etmemek adına oldukça temkinli davranıyor. .