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Rusya, yaptırımlar karşısında ne yapıyor?

Rusya Merkez Bankası, ülkenin uluslararası rezervlerindeki tüm altının Rusya’da bulunduğunu açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, ülkenin yaklaşık yarısı dondurulan uluslararası rezervlerine dair değerlendirmelere yer verildi.

34 Dakika Önce
2022-03-26 09:32:29
Rusya, yaptırımlar karşısında ne yapıyor?

Rusya'nın, uluslararası rezervlerinin tümünü ülkede tutamayacağına işaret edilen açıklamada, “Rezervleri tümüyle ülke içinde tutmak, rezervin hiç olmaması, dış krizlere karşı hiçbir korumanın olmaması anlamına gelir. Ülkemiz 1992-1999 döneminde böyle davrandı ve dış tehditlere karşı savunmasız hale geldi.” ifadelerine yer verildi.

Ekonomik krizlerde, Rusya'nın ticaret yaptığı ülkelerin para birimlerine ait rezervlere ihtiyaç duyduğunun belirtildiği açıklamada, “Jeopolitik nedenlerden ötürü oluşan krizlerde ise Batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilenmeyecek rezervlere ihtiyacınız olur. Bu nedenle altın ve yuan'ın rezervlerdeki toplam payını neredeyse yüzde 50'ye çıkarttık.” dedi.

SERMAYE AKIŞLARI KISITLANDI

Rusya'nın da dolar ve euro cinsinden rezervlerinin dondurulması nedeniyle mütekabiliyet esasına göre adımlar attığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Sermaye akışları kısıtlandı, yabancı yatırımcıların tahvil satışı ve Rus mali sisteminden çıkışları yasaklandı. Ayrıca, Rus şirketlerinin borçları ve Rusya'ya karşı yaptırımları destekleyen ülkelerden alacaklılara olan devlet borçlarına ilişkin ödemeler sadece hükümetin izni ile yapılacak.” denildi.

Açıklamada, “Rezervlerimizdeki altınların tamamı ülkemiz topraklarında Rusya Merkez Bankası kasalarında bulunmaktadır.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “Rezervlerimizdeki altınların tamamı ülkemiz topraklarında Rusya Merkez Bankası kasalarında bulunmaktadır.” ifadesine yer verildi. .

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