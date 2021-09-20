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TIMETURK / DÜNYA / Rusya yaptırım misillemesini uzattı!

Rusya yaptırım misillemesini uzattı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

3 Saat Önce
2021-09-20 16:53:31
Rusya yaptırım misillemesini uzattı!

Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve Avrupa Birliği'nin de (AB) bulunduğu bazı ülkelerin Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2022'ye kadar uzattı.

AB, 10 Eylül'de aldığı kararla Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları 6 aylığına uzatmıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca, Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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