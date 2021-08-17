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Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

47 Dakika Önce
2021-08-17 09:18:32
Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün 5 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Zolotoye 4, Vodiyane, Şirokino, Novomihaylovka ve Prisepilovka bölgelerinde açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğü belirtilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

- Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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