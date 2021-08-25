DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sivas Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak? Sivas-Ankara YHT ne zaman sefere başlayacak?
Sağlık ocağında PCR testi yapılır mı? Korona testi nerelerde yapılır?
Cezayir'den Fas ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı açıklaması
Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta bir Ukrayna askerini öldürdü
Genco Erkal kimdir? Genco Erkal kaç yaşında?
Taliban'dan Türkiye'ye çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar sorumluluk üstlenmeli
Öğretmenlerin yüzde kaçı aşılı? Öğretmenlerin ne kadarı aşısız?
Taş görseli 1.3 milyon dolara satıldı
2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuçları açıklandı mı?
Brezilya'da koronavirüs ölümleri 575 bini aştı
Önder Kahveci kimdir? Önder Kahveci nereli, kaç yaşında?
Amerikalı Müslümanlardan ABD'nin ''Afganistan'' kararına destek
Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu nereli kaç yaşında?
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Kabil'e gitti

TIMETURK / DÜNYA / Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta bir Ukrayna askerini öldürdü

Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta bir Ukrayna askerini öldürdü

2014 yılından beri ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında devam eden çatışmalarda 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

51 Dakika Önce
2021-08-25 11:11:48
Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas'ta bir Ukrayna askerini öldürdü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün üç kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Novomihaylivka ve Piricepilivka bölgelerinde dün açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş