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Rusya: Yabancı silahları imha ettik

Rusya, Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki bir noktada, Ukrayna ordusuna verilen yabancı yapımı silah ve teçhizatları yok ettiklerini söyledi.

16 Dakika Önce
2022-04-07 00:05:03
Rusya: Yabancı silahları imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun Novogrodovka yerleşim birimi yakınındaki 56. Motorlu Piyade Tugayı komuta noktası ve Grodovka yerleşim biriminde bulunan milliyetçi silahlı güçlere ait üssü karadan yüksek hassasiyetli roketlerle vurduklarını söyledi.

“Havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Harkiv bölgesinde Çuguyev yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna askeri teknik araçlarına akaryakıt sağlayan yakıt üssü yok edildi.”

Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki Lozovaya Tren İstasyonu'nda Ukrayna silahlı kuvvetlerine verilen yabancı yapımı askeri teçhizat ve silahların da imha edildiğini dile getirdi.

"Büyük bir provokasyon hazırlığı var"

Konaşenkov, gün içerisinde Rus ordusunun 34 Ukrayna askeri unsurunu yok ettiğini duyurdu.

“Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 125 uçak, 93 helikopter, 408 insansız hava aracı, 227 hava savunma füze sistemi, 1987 tank ve zırhlı araç, 216 çok namlulu roketatar, 862 obüs ve havan topu, 1888 özel askeri araç yok edildi.”

Harkiv bölgesinde Pervomayskiy şehrinde, Ukrayna özel kuvvetlerinin zehirli madde kullanarak büyük bir provokasyona hazırlandığını ileri süren Konaşenkov, kimyasal bir depoda patlama meydana getirilerek, "Rus ordusunun kimyasal felaket yarattığı" iddiasıyla suçlanacağını vurguladı. .

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