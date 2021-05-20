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Rusya yabancı seyircilerin EURO 2020 maçları için ülkeye vizesiz girebileceğini açıkladı

Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) maçlarına bileti olan yabancı uyruklu seyircilerin ülkeye vizesiz giriş yapabileceği açıklandı.

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20.05.2021 23:24:42
Rusya yabancı seyircilerin EURO 2020 maçları için ülkeye vizesiz girebileceğini açıkladı

Rusya'nın EURO 2020 organizasyon komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu seyirciler, EURO 2020 maçları için Rusya'ya vizesiz giriş yapabilecek. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bununla ilgili belgeye imzaladı. Giriş için sadece maç bileti, negatif sonucu olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi ve pasaporta ihtiyaç var." ifadelerine yer verildi.

11 ülkenin ev sahipliği yapacağı EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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