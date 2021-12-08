Rusya'ya karşı nükleer silah seçeneği önerisi. Nükleer güç nedir; ABD nükleer silah kullanabilir mi?

Rus lider Putin ile ABD Başkanı Biden Ukrayna konusunda diyaloğa geçti. Biden Putin'den ne istedi? Rusya ne karşılık verdi? ABD'nin Rusya'ya karşı nükleer seçeneği bulunuyor mu? Nükleer güç nedir? Hangi ülkelerin nükleer gücü var?

ABD ile Rusya arasında lider bazında görüşme sağlansa da Ukrayna konusunda taraflar halen siyasi çatışma halinde.

Bugün Putin ile Biden görüşme gerçekleştirdi. Peki bu görüşme ne sonuç verdi. ABD Rusya'ya ukrayna konusunda nükleer güce başvurmak gibi bir seçenek düşünüyor mu? Rusya Biden'in çağrısına ne yanıt verdi.

İşte sürece dair son ayrıntılar...

ABD'nin Mississippi Senatörü ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Roger Wicker, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'yı tehdit eden Rusya'ya karşı nükleer silah dahil her türlü askeri seçeneği masaya koyması gerektiğini söyledi.

ABD Nükleer seçeneğe başvurur mu?

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapması Washington'u kaygılandırmaya devam ediyor.

Cumhuriyetçi Senatör Wicker, söz konusu kriz üzerine Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüntülü görüşmeye ilişkin Fox News televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Putin'in askeri yığınağı pazarlık unsuru olarak da kullanabileceğini belirten Wicker, ancak Rus liderin daha önce 2008'de Osetya Savaşı'nda ve 2014'te Kırım'ın ilhakıyla Batı dünyasını şaşırttığını ifade etti.

Nükleer silah nedir?

Nükleer silah deyimi atom çekirdeğini hatırlatıyor. Çünkü bir atomun parçalanması ya da iki atomun birleşmesi halinde açığa çıkan enerjiden istifade edilerek nükleer silahlar yapılmış ve geliştirilmiştir. Atom silahları (Nükleer silahlar), fisyon olayından istifade edilerek yapılmıştır. Gerek atom, gerekse hidrojen silahları infilak ettirildikten sonra yaptıkları etkinin özelliklerinden hiçbir fark göstermediklerinden hepsine birden Nükleer silah kapsamında değerlendirelebiliyorlar.

ABD, Putin'den ne istedi?

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusunda artan gerilimi ele aldığı görüşme gerçekşeti. Biden görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı durumunda ekonomik yaptırım ve diğer önlemlerin de devreye girebileceği ni kaydetmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" şeklinde yorumda bulunulmuştu.

Nükleer silaha sahip ülkeler

Nükleer silahları kullanmış 8 devlet mevcut. Bunların 5'i, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması uyarınca "nükleer silahlı devlet" olarak kabul ediliyor. Nükleer silah edinme sırası şöyle: ABD, Rusya , Birleşik Krallık, Fransa, Çin.

Rusya ve ABD7nin nükleer silah gücü

Rusya, 6 bin 850 nükleer başlığa sahip.

ABD'nin 6 bin 450 nükleer silahı bulunuyor

Fransa 300 adet nükleer başlığa sahip

İngiltere'de yaklaşık 225 adet nükleer başlık bulunuyor.

Çin'in 280 adet nükleer başlığa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.