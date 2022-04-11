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Rusya’ya karşı birleşiyorlar: “İki ülke daha NATO’ya girmek için hazırlanıyor”

The Times gazetesi, Finlandiya ve İsveç'in bu yaz NATO'ya katılmaya hazırlandığını yazdı.

7 Dakika Önce
2022-04-11 08:59:45
Rusya’ya karşı birleşiyorlar: “İki ülke daha NATO’ya girmek için hazırlanıyor”

Gazetede yer alan habere göre, konuyla ilgili bir yetkili, "Rusya'nın büyük bir stratejik hata yaptığını" belirterek söz konusu iki ülkenin yaz aylarında ittifaka katılmaya hazır göründüğünü ifade etti.

ABD'li yetkililer, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Finlandiya ve İsveç'in üyeliğinin görüşüldüğünü söyledi.

Haberde, Finlandiya'nın haziran ayında, İsveç'in de onu müteakip başvuru yapmasının beklendiği vurgulandı. .

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