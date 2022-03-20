Rusya'ya darbe üstüne darbe! En seçkin komutanlarından birini daha kaybeti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 25 gününde savaş devam ederken, savaş alınından Rusya için üzücü haberler gelmeye devam ediyor.Dün bir generalini kaybeden Rusya, bugün de ülkenin en iyi paraşütçü komutanlarından biri olan 331. Muhafız Paraşüt Alayı'ndan Albay Sergei Sukharev ve yardımcısı Ukrayna'da öldürüldü.

"Ukrayna'yı 3 günde teslim alırız" diyen Rusya, hayal kırıklığı içinde.

Savaşın 25. gününde savaş cehesinden Rusları sevindirici haberlere gelmiyor. Dün en önemli genarlerinden birini kaybeden Rusya, bugün de ülkenin en iyi paraşütçü komutanlarından biri olan 331. Muhafız Paraşüt Alayı'ndan Albay Sergei Sukharev ve yardımcısının Ukrayna'daki savaşta öldürüldüğünü açıkladı.

Sukharev'in ölümü, Moskova'daki devlet televizyonu tarafından da doğrulandı. Aynı saldırıda yardımcısı Binbaşı Sergei Krylov'un da öldürüldüğü açıklandı.

İki komutanın, Rusya'nın en seçkin savaş güçleri arasında görülen 'şanlı' Kostroma alayından öldürülen bir grup arasındaydılar.

Dailymail gazetesinin haberine göre; Rusya ayrıca dünkü çatışmalarda, kıdemli çavuş Sergei Lebedev, çavuş Alexander Limonov ve onbaşı Yuri Degtyaryov'un da öldürüldüğünü kabul etti.

Albay Sukharev, Ocak ayında askerlerini bir protesto dalgasının ardından gönderildikleri Kazakistan'dan geri dönerken Rus televizyonunda görüldü.

Rusya, görevlerini 'barışı koruma' olarak nitelendirdi ve Sukharev, güçlerinin Almatı'daki hayati bir enerji santralini koruduğunu söyledi.

Son Ukrayna savaşında da GRU'nun 22. Ayrı Özel Kuvvetler Tugayından askeri istihbarat subayı Sergey Vishnyakov da hayatını kaybetti.

Vishnyakov'un, Mariupol yakınlarında Ukrayna'nın Azak taburunun düzenlediği bir Grad saldırısında savaşırken öldürüldüğüne inanılıyor.

Motorlu Tüfek Alayı'nın komutanı Volgograd'dan Yarbay Yuri Agarkov ise özel bir operasyon sırasında öldü.

38. Motorlu Tüfek Tugayı'nın tabur komutan yardımcısı Binbaşı Ruslan Petrukhin'in de Ukrayna'daki çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

29. Kombine Silah Ordusu'ndan Albay Andrey Kolesnikov, 11 Mart'ta çıkan çatışmalar sırasında öldürüldü.

Rusya, iki haftadan fazla bir süredir Ukrayna'daki tahmini ölü sayısını açıklayamadı.

Rusya'da desteğin azalmasını önlemek için gerçek rakamın gizli tutulduğu şüphesiyle sayının 7 bin civarında olduğu iddiaları var.

Moskova, 331. Muhafız Paraşüt Alayı'nı daha önce SSCB'nin çöküşünden sonra iki savaşta Çeçenya'da, 2008'de Gürcistan'da ve 2014'te Donbas'ta konuşlandırmıştı.

Rusya, Ukrayna'da en az dört generalin ölümüne tanık oldu.

Albay Sukharev'in son ölümünden önce, ordunun 150. motorlu tüfek tümeninin komutanı 47 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in, kuşatma altındaki Mariupol kenti çevresinde çatışmalarda ceseti savaş alanında bulunmuştu.

11 Mart'ta, 29. Kombine Silah Ordusu'ndan Tümgeneral Andrei Kolesnikov, Rusya'nın 41. ordusunun ilk komutan yardımcısı olan 45 yaşındaki Tümgeneral Vitaly Gerasimov'un öldürülmesinden dört gün sonra gelen savaşın son yüksek profilli zayiatı oldu.

Ve iki hafta önce, Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu komutan yardımcısı 47 yaşındaki Tümgeneral Andrei Sukhovetsky'nin 3 Mart'ta bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Ölümler, Rusya'nın işgali Moskova için ağır kayıplarla üçüncü haftasına girerken geldi.

Ukrayna'ya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rusların işgalinden bugüne kadar 4'ü general olmak üzere 13 önemli Rus subayının öldürüldüğünü öne sürdü.

Amerikan Savunma Bakanlığı ise (Pentagon) çatışmalarda şu ana kadar en az 7.000 Rus askerinin öldüğünü, 14.000 ila 21.000 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın savaş kayıpları

Tümgeneral Andrei Kolesnikov : 29. Kombine Ordu Ordusu Komutanı

Tümgeneral Vitaliy Gerasimov : Suriye ve Kırım'daki operasyonlara katılan Rusya'nın 41. Ordusunun ilk komutan yardımcısı

Tümgeneral Andrei Sukhovetsky : Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu komutan yardımcısı, bir keskin nişancı tarafından özel bir operasyon sırasında öldürüldü

Albay Andrei Zakharov : Kiev yakınlarında bir pusuda öldürüldü

Yarbay Dmitry Safronov : Ukrayna kuvvetleri'nin Chernihiv'i geri alırken çıkan çatışmada öldürüldü

Yarbay Denis Glebov : Chernihiv'de öldürülen hava saldırı birliklerinin lideri

Albay Konstantin Zizevsky : Ukrayna'nın güneyinde öldürülen hava saldırı birliklerinin lideri

General Magomed Tushaev : Çeçen özel kuvvetler lideri Hostomel yakınlarında bir pusuda öldürüldü

Vladimir Zhonga : Kremlin tarafından desteklenen neo-Nazi Sparta Taburunun lideri

Georgy Dudorov : 106. Tula Muhafızları Hava İndirme Tümeni'nin 137. Alayı için keşif bölüğünün komutan yardımcısı

Aleksey Aleshko : Prestijli Ryazan Muhafızları Yüksek Hava İndirme Okulu'ndan mezun olan paraşütçü istihbarat subayı