Rusya'ya bir büyük darbe daha! Amiral Makarov da batırıldı

Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi Ahmet Özay, Ukrayna'nın Rusya deniz kuvvetlerine ait Amiral Makarov fırkateynini İzmail açıklarında Neptün füzesi ile batırdığını ileri sürdü. Makarov, 24 Şubat'tan bu yana Rus donanmasının kaybettiği 11. gemi olacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta sabah 06.00'da verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşında sular durulmuyor.

Savaş ülkenin farklı şehirlerinde sürerken denizde de zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Son olarak Ukrayna, Rusya'nın Moskova isimli kruvazörünü vurduğunu duyurmuş, ardından Rusya geminin battığını açıklamıştı.

UKRAYNA, RUS FIRKATEYNİ AMİRAL MAKAROV'U BATIRDI

Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi Ahmet Özay, sosyal medya hesabından Rusya deniz kuvvetlerine ait Amiral Makarov fırkateyninin Ukrayna tarafından İzmail açıklarında Neptün füzesi ile batırıldığını iddia etti.

Karadeniz'den görüntü paylaşan Ahmet Özay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Rusya deniz kuvvetlerine ait Amiral Makarov fırkateyni #Ukrayna tarafından #İzmail açıklarında #Neptün füzesi ile batırıldı. Arama gemisi ve helikopterler olay yerinde. Haber resmî kaynaklarca henüz doğrulanmadı. #Makarov #Rus donanmasının kaybettiği 11. gemi.''

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