Rusya: Washington Büyükelçimiz ABD’ye dönecek

Rusya Dışişleri, martta istişareler için çağrıldığı Moskova’dan o günden beri ayrılmayan Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un gelecek hafta asıl görev yeri olan ABD’ye geri döneceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin Washington Büyüekelçisi Antonov'un görev yerine ne zaman döneceğine ilişkin sorular karşısında, “Antonov'un gelecek haftayı doğrudan Washington'da geçireceğine inanıyoruz” dedi.

Zaharova'nın açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yüz yüze görüşmelerini izledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan söz konusu görüşme, iki ülkenin de birbirlerinin başkentlerinde büyükelçilerinin olmadığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov ilişkilerin iyice gerildiği bir dönemde, 21 Mart'ta istişareler için Moskova'ya dönmüştü. Bunun bir ay sonrasında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan da Rusya'nın tavsiyesi üstüne ülkesine geri dönmüştü. Her iki büyükelçinin de görev yerlerine dönüş tarihleri açıklanmamıştı.

Ülkelerin ilişkilerindeki bu gerilimin iyice arttığı bu dönem, ABD Başkanı Joe Biden'ın bir röportajı sırasında, Rusya Devlet Başkanı ‘Putin'i bir katil olarak görüp görmediği' sorusuna “Evet, görüyorum” cevabını vermesini izlemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.