Rusya: Venezuela'daki diyalog sürecine yardıma hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarafların başvurması halinde Moskova'nın Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Venezuela'da iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında Norveç'in arabuluculuğunda Meksika'da dün başlayan yeni müzakere turuna ilişkin açıklamasında, tarafların başvurması halinde Moskova'nın hükümet ile muhalefet arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğu ifade edildi.

“Moskova, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti hükümeti ile Venezuela Üniter Platformu arasındaki müzakere sürecinin başlamasını memnuniyetle karşılıyor” denilen açıklamada şöyle devam edildi:

“Bu ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların ancak Venezuelalılar tarafından, yıkıcı dış müdahale olmaksızın çözülebileceğine inanıyoruz. Rusya, tarafların ve Norveçli arabulucuların talebi doğrultusunda diyalog sürecine gerekli yardımı sağlamaya hazır.”

Rus Dışişleri, böyle bir yardımın formatı konusunda ‘mutabakat sağlanacağını' ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.