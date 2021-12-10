Rusya ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileri aynı kanala konuştu

Rusya ve Ukrayna arasındaki ‘Donbass’ gerilimi devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna sınırına asker yığmaya başlamasıyla birlikte zirveye tırmanan gerilim ile birlikte ABD, Rusya’nın Ukrayna sınırına harekat hazırlığında olduğunu iddia etti.

Rusya tarafı, askeri yığınağı ‘sınır güvenliğini artırmak' olarak tanımlarken, Washington yönetimi olası bir işgal karşısında Moskova'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacağını aktardı.

İki ülke arasındaki gerilime batı ülkeleri de katılırken, iki ülkenin Ankara büyükelçileri NTV'ye konuştu.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ: RUSYA ZATEN DE-FACTO OLARAK İŞGAL ETMİŞ DURUMDA

Deniz Kilislioğlu ile yaptığı röportajda konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasaly Bodnar, “Rusya 2014'de zaten de-facto olarak Ukrayna'yı işgal etmiş durumda” derken, “Bugün en büyük tehlike Ukrayna sınırı etrafındaki Rus askeri varlığının yoğunlaşmasıdır” diye konuştu.

Sınırdaki Rus askeri sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Bodnar, “Rusya'nın yıkıcı gücü devam ediyor. Daha da ötesinde sadece askeri düzeyde değil, bir bilgi savaşı da yürütüyor. Bölgede panik yaratmak için siber saldırılar düzenliyor” dedi.

‘BİZ KENDİMİZİ SAVUNABİLİRİZ'

Ukrayna büyükelçisi, “Kimseden “asker göndermesini” istemiyoruz. Askeri ve teknik hazırlık istiyoruz, siyasi ve yaptırım desteği istiyoruz. Biz “Ukrayna'ya asker gönderin ve bizi savunun” demiyoruz. Biz kendimizi savunabiliriz. Askeri gücümüz var” derken, “Yaptırımlar Rusya'yı durdurabilecek ve agresif politikasını devam ettirmemesi için tek barışçıl yol” diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, ara buluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz” açıklaması üzerine konuşan Bodnar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu inisiyatifiyle ilgili olumlu tutum içindeyiz. Bu adım için minnettarız. Bu, uluslararası toplumun ama özellikle Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında barışçıl bir çözüm için ısrarını gösteriyor” derken, “Erdoğan'ın hem Ukrayna hem Rusya Devlet Başkanları ile görüşmesini anlıyoruz, ikisi ile de yakın ilişkileri var. Türkiye'nin iki ülke ile de iyi ilişkileri var. Türkiye iyi bir olası ara bulucu. Bizim açımızdan Türkiye bunu kolaylaştıran taraf olabilir” dedi.

RUS BÜYÜKELÇİ: NATO'NUN DOĞUYA İLERLEMEMESİ İÇİN GARANTİ İSTİYORUZ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerkhov ise, “NATO'nun doğuya ilerlememesi için garanti istiyoruz” derken, “Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Joe Biden arasındaki video konferans görüşmesinde tüm bu konuların kapsamlı ve etraflı bir şekilde istişare edileceği bir yapının kurulması konusunda anlaşmaya varılması çok sevindirici ve çok güzel bir gelişme” diye konuştu.

‘TÜRKİYE'NİN TAVRI TAKDİRE ŞAYANDIR'

Türkiye'nin ara buluculuk talebi ile ilgili konuşan Yerkhov, “Türkiye'nin Donbass'ta gerilimin düşürülmesine katkıda bulunma isteği takdire şayandır ve minnettarız” derken, “Ancak mevcut durumun uluslararası hukuki boyutlarını çok iyi anlamak ve sınırlandırmak gerekiyor. Uluslararası hukuk açısından gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, ara buluculuk terimi bu gergin bölgedeki duruma uygulanabilir gibi durmuyor” diye konuştu.

“Rusya'ya gelince, biz hiç kimseye saldırmak niyetinde değiliz” diyen Rus büyükelçi, “Biz barış yanlısı insanlarız, saldırgan değiliz, fakat ülkenin güvenliğini ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak kudrete sahibiz” ifadelerini kullandı. NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.