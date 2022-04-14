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TIMETURK / DÜNYA / Rusya ve Ukrayna insani koridor için anlaştı

Rusya ve Ukrayna insani koridor için anlaştı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-14 11:52:38
Rusya ve Ukrayna insani koridor için anlaştı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 9 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini bildirdi.

Mariupol, Berdyansk, Tokmak ve Energodar'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Severonodetsk, Lisiçansk, Popasna ve Rubijne kentleri ile Gornoe istasyonuna tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.

Vereşçuk, Luhansk bölgesindeki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını duyurdu. .

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