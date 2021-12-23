Rusya ve Ukrayna ateşkes konusunda anlaştı

Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi için 2020 yılında sağlanan kapsamlı ateşkesi tekrar yürürlüğe koymak için anlaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) arabulucuğu ile varılan anlaşmanın bölgedeki gerilimi azaltmak üzere önemli bir adım olduğunu söyledi.

Son gelişmeler sonrası üst düzey bir Ukrayna yetkilisi, "Önümüzdeki Noel döneminin gerilimsiz ve huzurlu geçmesini diliyoruz" dedi.

Ukrayna ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınıra 100 bin asker yığdığını iddia etmişti.

"Ülkeler arasında diyalog, ciddi bir krizi önlemek için şart"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta başında, Batı'nın soruna agresif yaklaşımının devam etmesi halinde "gerekli teknik askeri önlemleri alacaklarını" söylemişti. Putin bugün ise NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri faaliyetlerini durdurmasını ve Ukrayna'nın Batı ittifakına katılmasına onay vermeyeceğini garanti etmesini istedi.

Rusya, Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunduğu suçlamalarını reddediyor.

Ancak Rusya bugün ve yarın Ukrayna sınırında askeri tatbikat düzenleyecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Rusya yetkilileri ile önümüzdeki ay görüşmeye olumlu baktığını ancak Ukrayna'nın ittifak üyeliğinin NATO ve Kiev'in vereceği bir karar olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Rusya ile yaptığımız görüşmelerin Avrupa'nın güvenlik prensiplerine riayet etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Donbas bölgesinde ateşkes ihlalleri

Ukrayna ordusu 2014'ten beri ülkenin doğusunda Donbas bölgesinin büyük bölümünü Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile savaşıyor.

7 yıldır süren çatışmalarda 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Savaş 2015'te sona ermiş olsa da Temmuz 2020'deki ateşkese kadar çatışmalar devam etti.

Bölgede ateşkes ihlalleri son dönemde tekrar artmaya başlamıştı.

Ukrayna, Rusya'yı ülke sınırlarının 200 kilometre yakınına 122 bin asker göndermekle suçlamış ve 143 bin askerin daha sınırın 400 kilometre ötesinde beklediğini öne sürmüştü.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.