Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarının amacı ne?

Rusya ve İran destekli Beşar Esed rejiminin İdlib'de son dönemde saldırılarını artırmasının bölgedeki istikrarı engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Beşar Esed rejimi ve destekçisi Rus güçlerinin son haftalarda rejim muhaliflerinin kontrolündeki bölgelerle, Türk gözlem noktalarının bulunduğu İdlib'in güneyindeki alanlara yönelin saldırıları dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Son birkaç gün içerisinde Esed rejimi ve Rus güçleri biri Kansafra biri Kastun kasabasında olmak üzere Türkiye'nin iki kontrol noktasını vurdu. İdlib'in güneyindeki bu saldırılarda aralarında Türk askerlerinin de olduğu birçok kişi yaralandı.

"Rejim siyasi değil askeri çözümden yana"

Suriye Anayasa Komitesi'ndeki muhalefet heyeti sözcüsü Dr. Yahya al-Aridi, iki taraf arasında şu an aktif bir şiddette savaş sürmezken bu saldırıların çok anlamlı olduğunu belirtiyor.

Bölgede son durum ve kontrol alanları şu şekilde:

Aridi bu saldırılarla Esed rejiminin Suriye krizi için siyasi değil askeri bir çözümden yana olduğunu, İdlib'i savaşarak ele geçirmekten başka bir düşüncesi olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Esed rejimi güçlerinden kaçıp muhaliflere katılan yarbay Abdullah en-Neccar ise bu saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada Rusya ve Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında istikrarlı bir ortam oluşmasından rahatsız olduğunu, bu bombalamaların bölgede savaş psikolojisinin sürdürülmesi için yapıldığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvetleri'nin bölgedeki Esed rejimi güçleriyle gerginliğin tırmanmasına bağlı olarak İdlib'in güney kırsalındaki Cebel Zaviye bölgesine askeri takviye gönderdiği bildiriliyor.

Kaynak: Mepa News

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