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Rusya ve Çin'den Batılı ülkelere 'Pasifik' mesajı

Rusya ve Çin’in savaş gemileri Pasifik Okyanusu’nda ilk ortak devriyelerini gerçekleştirdi

2 Saat Önce
2021-10-23 19:43:23
Rusya ve Çin'den Batılı ülkelere 'Pasifik' mesajı

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin savaş gemilerinin 17 ve 23 Ekim tarihlerinde Pasifik Okyanusu'nun batısında ilk ortak devriyelerini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Reuters'in haberine göre, Rusya ve Çin Ekim ayının başlarında donanma işbirliği için Japonya Denizi'nde askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti. İki ülke Batılı ülkelerle ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde, aralarındaki askeri ve diplomatik ilişkileri son yıllarda güçlendirdi.

Japonya ise söz konusu tatbikatları yakından takip ediyor. Geçen hafta Japonya tarafından yapılan açıklamada, Çin ve Rusya'nın 10 gemilik bir filosunun, Japonya'yı kuzeydeki Hokkaido adasından ayıran Tsugaru Boğazı'dan geçtiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gemi filosunun devriyeler kapsamında ilk kez Tsugaru Boğazı'ndan geçtiğini belirtti. Söz konusu boğaz uluslararası sular olarak kabul ediliyor.

Bakanlık yaptığı açıklamada “Bu devriyelerin görevleri, Rusya ve Çin bayraklarını göstermek, Asya ve Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarı sürdürmek ve iki ülkenin deniz üzerinden yapılan ekonomik faaliyetlerini korumaktır” ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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