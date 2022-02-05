Rusya ve Çin'den ABD'ye karşı mesaj

Rusya ve Çin liderleri Putin ve Şi, ABD'yi Avrupa ve Asya-Pasifik'teki nüfuz çabalarına karşı uyardı, NATO'ya genişlemeyi durdurma ve 'Soğuk Savaş dönemi yaklaşımlarına son verme' çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24'üncü Kış Olimpiyatlarının açılışına katılmak üzere gittiği Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde barış ve istikrara olumsuz etki etmekle eleştirildi. Ortak açıklama metninde NATO'nun doğuya genişlemeyi sürdürmesine karşı olunduğu belirtilerek NATO "Soğuk Savaş dönemi yaklaşımlarını terk etmeye" çağrıldı. Açıklamada "Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğuna" da vurgu yapıldı.

Ortak açıklama metninde ABD ve müttefiklerine işaretle, "Dünya sahnesinde bir azınlığı temsil eden bazı ülkeler, uluslararası sorunların çözümünde tek taraflı yaklaşımları ve askeri politikalara başvurmayı savunmaya devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

“Eşi bulunmayan yakın ilişkiler”

Putin, Cinping ile görüşmesi öncesinde ise yaptığı açıklamada Çin ile "eşi bulunmayan yakın ilişkilere sahip olduklarını" vurguladı. İlişkilerin "dostluk ve stratejik ortaklık ruhuyla ilerici bir şekilde geliştiğini" belirten Putin, "İlişkilerimiz gerçekten de eşi benzeri bulunmayan bir hale geldi. Karşılıklı olarak kalkınmayı destekleyen, asil ve onurlu ilişkilerin bir örneği oldu" ifadelerini kullandı.

Putin, görüşmede de Rus petrol yetkililerinin Çin'e hidrokarbon sevkiyatı konusunda "çok iyi yeni çözümler geliştirdiğini" belirterek Rusya'nın Uzakdoğu'daki bölgelerinden Çin'e yılda 10 milyar metreküplük doğal gaz sevkiyatı için yeni bir anlaşma hazırlığı yaptıklarını kaydetti.

DWTürkçe .