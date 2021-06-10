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Rusya ve ABD uçaklarından Pasifik'te ''it dalaşı''

Pasifik Okyanusu'nda Rusya sınırlarına yaklaşan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağı, Rus Su-35 avcı uçağı tarafından engellendi.

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10.06.2021 17:00:52
Rusya ve ABD uçaklarından Pasifik'te ''it dalaşı''

Bugün Rus ordusunun SSCB döneminden beri en büyük tatbikatına başladığı Pasifik Okyanusu'nda Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağına önleme yapmak için havalandı.

Rusya'nın Pasifik Okyanusu Filosu'nun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre bölgedeki hava aracının ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağı olduğunu tespit eden Rus Su-35 uçağının mürettebatı, RC-135'e Pasifik Okyanusu üzerinde eşlik etti.

ABD keşif uçağının yönünü Rusya sınırlarından ters istikamete çevirmesinin ardından Rus Su-35, sorunsuz bir şekilde üssüne döndü.

Pasifik Okyanusu Filosu, Rus avcı uçağının uçuşunu hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirdiğini ve Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Okyanusu Filosu'nun yaklaşık 20 savaş gemisi ve denizaltının katılımıyla Pasifik Okyanusu'nda SSCB döneminden bu yana en büyük tatbikata başladığını duyurmuştu.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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