Rusya Ukrayna’yı vurdu! En az 13 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesine Rus saldırıları sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin aktardığı habere göre, Dnipropetrovks Valisi Valentyn Reznichenko, Rus güçlerinin vurduğu bölgede en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus saldırılarının gece boyunca sürdüğünü söyleyen Vali, “Trajik bir gece” ifadelerini kullandı.

Reznichenko, “Şehirleri ve köylerimizi her gün terörize edenz zalim bir düşmanın karşısında duruyoruz” dedi.

Kentteki çok sayıda binanın hedef alındığını da söyleyen Reznichenko, "20'den fazla apartman, bir idari hizmet merkezi, bir kültür merkezi, bir yurt, 2 okul, belediye meclis binası ve birçok yapı tahrip edildi. Elektrik hatları arızalı. Marhanets halkının çoğuna elektrik sağlanamıyor. Acil durum ekipleri çalışıyor" dedi. .