Rusya, Ukrayna'ya verdiği zarardan sorumlu tutulacak

G7 ülkeleri, askeri saldırganlığından dolayı Ukrayna’ya ve halkına verdiği her türlü zarardan Rusya'nın sorumlu tutulacağını duyurdu.

Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan ülkelerin Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi'nin video konferans yoluyla düzenlediği toplantının ardından basın açıklaması yapıldı.

Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bakanların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü ve Belarus'un desteklediği savaşı kınadığı belirtildi.

Açıklamada "Bakanlar Rusya'nın barışçıl, demokratik ve bağımsız bir ülkeye kasıtlı ve sebepsiz saldırının neden olduğu anlamsız can kayıplarından ve yıkımından duydukları dehşeti dile getirdi. Bakanlar Rusya'dan, Ukrayna'ya, onun sivil halkına ve alt yapısına devam eden saldırılarını derhal durdurmasını ve silahlı kuvvetlerini derhal geri çekmesini istedi." ifadesi kullanıldı.

Bakanların dünya barışının ve uluslararası güvenlik temelinin yanında uluslararası hukuk normlarının ihlalinin cevapsız kalmaması konusunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'ya ve halkına, ayrıca uluslararası kuruluşlara ve onların mallarına askeri saldırganlığıyla verdiği her türlü zarardan sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, G7 ülkelerinin Rusya'ya ve Rus saldırısına imkan veren Belarus'a yönelik sert ve eşgüdümlü yaptırımları yola koyduğu aktarılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları durdurmaması durumunda başka adımların da atılacağı kaydedildi.

"Bakanlar, Rus saldırganlığının neden olduğu hiçbir statü değişikliğinin tanınmayacağının altını çizdi." ifadesi kullanılan açıklamada, bakanların Rusya'nın haksız davranışının uluslararası alanda geniş ve güçlü bir şekilde kınanmasını sağlamak için yakın iş birliği yapma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bakanların Birleşmiş Milletlere (BM) üye devletlerden Rusya'nın saldırganlığına karşı sert ve net tavır almalarını ve özellikle BM Genel Kurulu'nda ve İnsan Hakları Konsey'inde Rusya'nın eylemlerini kınamalarını talep ettiği aktarıldı.

Görüşmede, güvenlik ve siber yardımları ve dezenformasyonla mücadele dahil olmak üzere Ukrayna'ya ve halkına güçlü destek verilmesinin de ele alındığına işaret edilen açıklamada, G7 ülkelerin insani yardımların gelişen ihtiyaca göre artırmayı taahhüt ettiği vurgulandı. AA .