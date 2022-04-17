DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Köprüçay Kanyonu: Giden ayrılmak istemiyor
Asalı büyücü sınır dışı ediliyor
Futbol sahasında kahreden ölüm
Ayak parmaklarıyla nota basan sanatçı Felix Klieser, Adana'da konser verdi
Rusya: Ukrayna’ya ait 2 savaş uçağını vurduk
Sevilla - Real Madrid maçını canlı izle! La Liga
PSG - Marsilya maçını canlı izle! Fransa Lig 1
Denizanalarına çıyanlar çöktü!
Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi
Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli çocuğu ezdi
Kış uykusundan uyandılar
30'a yakın sektörde fiyat denetimi yapıldı
Sezonu 600 TL ile açmıştı; kilosu 90 TL'ye düştü
İsveç'te 'Kur'an yakma' eylemi: Bazı polislerin kolları kırıldı
Giresunspor - Beşiktaş maçını canlı izle! SÜPER LİG

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

BURSA

19:51

04:46
19:51
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:35

04:31
19:35
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:18

04:15
19:18
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:01

03:58
19:01
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:55
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

ANKARA

19:35

04:31
SAHUR
19:35
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Rusya: Ukrayna’ya ait 2 savaş uçağını vurduk

Rusya: Ukrayna’ya ait 2 savaş uçağını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Ukrayna ordusuna ait iki Mig-29 savaş uçağını vurduklarını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-04-17 22:03:48
Rusya: Ukrayna’ya ait 2 savaş uçağını vurduk

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, “Bir gün içerisinde havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Barvenkovo ve Dobropolye yerleşim birimlerinde akaryakıt ve mühimmat depoları yok edildi.” dedi.

Rus hava kuvvetlerinin 44 Ukrayna askeri nesnesini imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, bunların arasında komuta merkezleri, S-300 hava savunma füze sistemi hedef belirleyicisi, roket ve top cephanelikleri, birlik ve askeri teknik araçlarının toplandığı alanlar olduğunu dile getirdi.

Füze ve topçu birliklerinin Ukrayna'daki 113 yeri ateş altına aldığını ifade eden Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri Harkiv bölgesinde Fedorovka ve Zavodı yerleşim birimi civarında havada iki Ukrayna Mig-29 uçağını, Pavlograd bölgesinde Preobrajenskoe yerleşim yeri civarında bir insansız hava aracını vurdu.” şeklinde konuştu.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 136 uçak, 471 insansız hava aracı, 249 hava savunma füze sistemi, 2 bin 308 tank ve zırhlı araç, 254 çok namlulu roketatar, 998 obüs ve havan topu ile 2 bin 171 özel askeri aracın imha edildiğini de sözlerine ekledi. ​​​​​​​ AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş