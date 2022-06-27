Rusya-Ukrayna savaşının ardından Putin’den bir ilk!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Moskova'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirecek.

Rossiya 1 devlet televizyonuna konuşan Pavel Zarubin, Putin'in bu hafta Tacikistan ve Türkmenistan'a gideceğini; daha sonra da Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geleceğini bildirdi.

Putin, Duşanbe'de Tajik Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya gelecek. Kremlin'in yakın müttefiklerinden olan Rahman, aynı zamanda bir eski Sovyet cumhuriyetini en uzun süreli yöneten lider.

Zarubin, Putin'in Aşkabat'ta da Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve İran liderlerinin katılım göstereceği bir zirveye katılacağını dile getirdi.

Putin, bilinen son yurt dışı ziyaretini Şubat ayının başında Çin'e yapmıştı.

Kaynak: T24