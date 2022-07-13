Rusya-Ukrayna savaşına o ülkede destek veriyor! Yüzlerce İHA gönderecek

Ukrayna’daki savaş ülkenin doğusu ve güneyinde devam ederken, Washington’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “İran'ın Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı göndermeye hazırlandığını” iddia etti. Sullivan, buna gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna'da yaşadığı silah kayıplarını gösterdi. ABD'li yetkili, Rusya'nın aralarında silah da taşıyabilen insansız hava araçları (İHA) temin etmek için İran'a başvurduğunu öne sürdü.

RUS ASKERLERE EĞİTİM

Sullivan, “İran hükümeti Rusya'ya, aralarında silah taşıma kapasitesi olan yüzlerce İHA'yı hızlandırılmış bir şekilde göndermeye hazırlanıyor” dedi. Sullivan, ellerindeki bilgilere göre, İHA'ları kullanmaları için İran'ın Rus güçlerini eğitmeye hazırlandığını ifade etti ve “İlk eğitimler temmuzda başlayabilir” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanani, Rusya ile askeri teknoloji alanında işbirliğinin “Ukrayna'daki savaştan çok önceye dayandığını ve savaşla ilgili özel bir gelişme olmadığını” belirterek Sullivan'ın açıklamalarına karşı çıktı. Kaynak: Hürriyet .