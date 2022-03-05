Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna 3. görüşme ne zaman yapılacak? Rusya-Ukrayna savaşında tarafların bir araya gelmesiyle bir ateşkes umudu doğdu. Dünyayı sevindiren görüşmelerin ikincisi geride kaldı. Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinin üçüncüsü ise merakla bekleniyor. Almanya Cumhurbaşkanı Scholz ve Putin'in telefon görüşmesinde 3. Ukrayna-Rusya görüşmelerinin hafta sonu yapılabileği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya uluslararası hukuku ayaklar altına alarak saldırmasının yankıları sürüyor. Ukyayna'nın işgal edilmesi planını uygulamaya koyan Putine karşı ekonomik yaptırımlar da peş peşe hayata geçirilmeye başlandı. Savaş tüm acımasızlığıyla devam ederken tarafların masaya oturması da ateşkes umudunu artırdı. Birinci ve ikinci müzakerelerin ardından Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur görüşmelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu.

Rusya Ukrayna 3. görüşme ne zaman yapılacak?

Rusya tarafı ile müzakerelerin en yakın zamanda 3. turda süreceği konusunda da anlaştıklarını aktaran Podolyak, şöyle devam etti: "Taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor sağlanması konusunda mutabakata varmışlardır. Ayrıca çatışmaların en sert yaşandığı yerlere ilaç ve gıda ulaştırılması için tahliyenin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes kararında anlaşmışlardır."

Putin ve Scholz'un yakın zamanda başka görüşmeler yapma konusunda mutabık kaldığını vurgulayan Hebestreit, "Başkan Putin, Şansölye Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki 3. görüşme 5-6 Mart tarihlerinde yapılabilir.

Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

Rusya Ukrayna savaşının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Rusya tarafından yapılan açıklamalarda savaşın planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği yönündeydi.

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