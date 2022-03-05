DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bugün hangi takımın maçı var? 5 Mart Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçı var mı?
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesle ilgili flaş açıklama
Bayraktar'dan gazeteci Yanardağ'a cevap: 'Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker'
Rümeysa Aydın kimdir? Rümeysa Aydın serbest mi bırakıldı?
Putin'e büyük darbe! 'Sağ kolu' Ukrayna'da öldürüldü
'Dayanamaz, kaçar gider diyordum. Adam resmen Che’ye dönüştü'
2022 Öğretmen 3 yıllık banka promosyonu ne kadar? 2022-2023 Öğretmen banka promosyon ücreti 11 bin TL mi?
Osman Kavala hakkında istenen ceza belli oldu
Nijerya polisinde başörtüsü serbestliği
Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü
CNN ve Bloomberg Rusya'daki yayınlarını durdurma kararı aldı
Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna 3. görüşme ne zaman yapılacak?
Zelenskiy'den NATO'nun kararına sert tepki
İtalya'da Rus milyarder Mordaşov'un yatına el konuldu
Mali'de orduya düzenlenen saldırıda 27 asker öldü

TIMETURK / DÜNYA / Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna 3. görüşme ne zaman yapılacak?

Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna 3. görüşme ne zaman yapılacak?

Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna 3. görüşme ne zaman yapılacak? Rusya-Ukrayna savaşında tarafların bir araya gelmesiyle bir ateşkes umudu doğdu. Dünyayı sevindiren görüşmelerin ikincisi geride kaldı. Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinin üçüncüsü ise merakla bekleniyor. Almanya Cumhurbaşkanı Scholz ve Putin'in telefon görüşmesinde 3. Ukrayna-Rusya görüşmelerinin hafta sonu yapılabileği belirtildi.

2 Saat Önce
2022-03-05 07:54:54
Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Rusya Ukrayna 3. görüşme ne zaman yapılacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya uluslararası hukuku ayaklar altına alarak saldırmasının yankıları sürüyor. Ukyayna'nın işgal edilmesi planını uygulamaya koyan Putine karşı ekonomik yaptırımlar da peş peşe hayata geçirilmeye başlandı. Savaş tüm acımasızlığıyla devam ederken tarafların masaya oturması da ateşkes umudunu artırdı. Birinci ve ikinci müzakerelerin ardından Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur görüşmelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu.

Rusya Ukrayna 3. görüşme ne zaman yapılacak?

Rusya tarafı ile müzakerelerin en yakın zamanda 3. turda süreceği konusunda da anlaştıklarını aktaran Podolyak, şöyle devam etti: "Taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor sağlanması konusunda mutabakata varmışlardır. Ayrıca çatışmaların en sert yaşandığı yerlere ilaç ve gıda ulaştırılması için tahliyenin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes kararında anlaşmışlardır."

Putin ve Scholz'un yakın zamanda başka görüşmeler yapma konusunda mutabık kaldığını vurgulayan Hebestreit, "Başkan Putin, Şansölye Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki 3. görüşme 5-6 Mart tarihlerinde yapılabilir.

Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

Rusya Ukrayna savaşının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Rusya tarafından yapılan açıklamalarda savaşın planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği yönündeydi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş