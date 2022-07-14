Rusya Ukrayna'nın Vinnıtsya şehrini vuruyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna'nın batı sınırı yakınlarında bulunan Vinnıtsya kentini vurdu.

Polis, Rusya'nın attığı üç roketin şehir merkezindeki bir ofis binasını vurduğunu ve çevredeki apartmanların da zarar gördüğünü bildirdi.

Polis, saldırıda ayrıca otoparkta yangın çıktığını ve birçok otomobilin alev aldığını bildirdi.

Acil Durumlar Servisi, saldırıda aralarında küçük bir çocuk da bulunan 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 25 kişiyi yaralandığını bildirdi.

Telegram üzerinden açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ''Ölüler ve yaralılar var; aralarında da ufak bir çocuk... Bu açıkça bir terör eylemi değil de nedir?'' yazdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.