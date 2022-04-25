Rusya, Ukrayna'nın kayıplarını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donbas’taki Ukrayna birliklerine yabancı silahların sevkiyatının yapıldığı tren istasyonlarındaki çekiş trafo merkezlerinin uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullanmaya devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, "Donbas'taki Ukrayna birliklerine yabancı silah ve askeri teknik araçların sevkiyatının gerçekleştiği Krasnoye, Zdolbunov, Jmerinka, Berdiçev, Kovel ve Korosten tren istasyonları civarındaki 6 çekiş trafo merkezi uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu" ifadelerini kullandı.

"27 askeri unsur imha edildi"

Bir gün içerisinde yüksek hassasiyetli füzelerle 27 Ukrayna askeri unsurunun imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, hava muharebe taktik birliklerinin de 82 askeri nesneyi imha ettiğini dile getirdi.

Füze birliklerinin 15 atış ile Ukrayna Toçka-U füze kompleksi, kontrol merkezleri, zırhlı araçlar ve birlikleri vurduğunu bildiren Konaşenkov, İzyum, Donetsk ve Harkiv şehirleri civarında 4 insansız hava aracının vurulduğunu ifade etti.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 141 uçak, 110 helikopter, 570 insansız hava aracı, 265 hava savunma sistemi, 2 bin 554 tank ve havan topu, 283 çok namlulu roketatar, 1104 obüs ve havan topu, 2380 özel askeri araç imha edildi" diye konuştu. AA .