Rusya, Ukrayna'nın dev tahıl deposunu vurdu

Rus ordusunun 5 Haziran’da Ukrayna’nın Mıkolayiv kentine düzenlediği füze saldırısında ülkenin en büyük ikinci tahıl terminalini yok ettiği bildirildi

Rusya, 5 Haziran'da Ukrayna'nın Mıkolayiv kentine füze saldırısı düzenledi. Karadeniz'den atılan seyir füzeleri, Mıkolayiv kentindeki limanı ve buğday terminalini hedef aldı. Saldırı sonucu Ukrayna'da en büyük ikinci tahıl terminali yok edildi.

“PUTİN'İN YAYDIĞI DEZENFORMASYON GİDEREK DAHA DA ALAYCI BİR HAL ALIYOR”

Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl depolarını hedef almasını değerlendiren Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Küresel gıda krizine katkıda bulunan bir Rus füze saldırısı daha. Rus güçleri, Mıkolayiv kentinde bulunan Ukrayna'nın en büyük ikinci tahıl terminalini yerle bir etti. Bu tür bilgilerin ışığında, Putin'in suçlamaları reddetmek için yaydığı dezenformasyon giderek daha da alaycı bir hal alıyor.” ifadelerini kullandı.

LEYEN: PUTİN KASITLI OLARAK DÜNYADAKI KITLIĞI KIŞKIRTIYOR

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen GLOBSEC 2022 Forumunda, 2 Haziran'da konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın saldırgan eylemleri nedeniyle ortaya çıkan çıkan küresel gıda krizine dikkat çekti. Leyen yaptığı konuşmada, “Putin, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatını engelliyor. Putin'in kasıtlı olarak dünyadaki tahıl tedarikini engellediğini görmek korkunç bir şey! Ukrayna'da üretilen tahıl, Dünya Gıda Programının yüzde 50'sini oluşturuyor. Bu tahıla ihtiyaç duyuyoruz. Ama Putin, onun yüzünden her gün insanların açlıktan öldüğünü, açlığın dünyaya geri döndüğünü ve yine dünyanın itici gücü haline geldiği gerçeğinden en ufak bir sorumluluk hissetmeden kendi savaşını yürütüyor. Şu an o, kasıtlı olarak Ukrayna'daki buğday depolarını bombalayarak yok ediyor.” dedi.

KırımHaberAjansı .