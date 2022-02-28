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TIMETURK / DÜNYA / Rusya-Ukrayna müzakereleri resmen başladı

Rusya-Ukrayna müzakereleri resmen başladı

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus-Ukrayna sınırındaki müzakere masasında görüşmeye başladı. Ukrayna basını, müzakerelerin kilit konusunun, acil bir ateşkes ve birliklerin Ukrayna topraklarından çekilmesi olacağını belirtiyor.

2 Saat Önce
2022-02-28 14:08:19
Rusya-Ukrayna müzakereleri resmen başladı

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus-Ukrayna sınırındaki müzakere masasında görüşmeye başladı, dünyanın gözü buraya çevrildi. Ukrayna'nın heyetinde savunma bakanı yer alırken, Rus heyetinde savunma bakan yardımcısı yer alıyor. Rusya'nın heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor. Ukrayna basını, müzakerelerin kilit konusunun, acil bir ateşkes ve birliklerin Ukrayna topraklarından çekilmesi olacağını belirtiyor.

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Interfax'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi.

Rusya ile pazarlık masasına oturacak heyette iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy bulunuyor

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Öte yandan Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüleceği masayı paylaştı.
Zelenski, "Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi" diye konuştu.

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