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Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor: Zelenskiy, Biden'ı Kiev'e davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı gerginliği düşürmek için Kiev'e davet etti.

1 Saat Önce
2022-02-14 07:02:18
Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor: Zelenskiy, Biden'ı Kiev'e davet etti

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna etrafındaki güvenlik durumunu ele aldı.

"UKRAYNA'YA KARŞI HER GERGİNLİĞİ DURDURACAĞIZ"

Zelenskiy, ülkesinin tüm riskleri anladığını ve her gelişmeye hazır olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya karşı her gerginliği durduracağız. Ukrayna'nın başkenti Kiev, diğer şehirler Harkiv, Lviv, Dnipro ve Odesa güvenli ve sağlam koruma altında." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'a ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine sarsılmaz desteği için teşekkür eden Zelenskiy, ülkesinin güvenliği olmadan Avrupa'nın güvenliğinin olmayacağına dikkati çekti.

İki lider, barış görüşmelerinin tekrar başlaması için diplomatik çabaları, ayrıca Rusya'ya olası yaptırımları ele aldı.

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"HENÜZ NATO ÜYESİ DEĞİLİZ"

ABD ile savunma alanında aktif iş birliğini takdir eden Zelenskiy, "Henüz NATO üyesi değiliz. Bu nedenle ancak güçlü bir Ukrayna ordusu ülkemizin güvenliğinin teminatıdır." diye konuştu.

Biden'ı Ukrayna'ya davet eden Zelenskiy, Biden'ın yakın zamanda Kiev'e bir ziyaretinin güçlü bir sinyal ve gerginliği düşürmeye katkısı olacağını aktardı. .

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