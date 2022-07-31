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Rusya: Ukrayna Kırım’daki filomuzu vurdu

Üst düzey bir Rus yetkili, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz Filosu merkezini vurduğunu duyurdu.

3 Saat Önce
2022-07-31 10:50:41
Rusya: Ukrayna Kırım’daki filomuzu vurdu

Ukrayna güçlerinin, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki Rus filosunu vurduğu bildirildi.

SİHA SALDIRISI

Sivastopol Valisi Mihail Razvozhayev, Ukrayna'nın Rus filosuna SİHA saldırısı düzenlediğini, beş askerin yaralandığını ve bugün düzenlenecek Donanma Günü etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Razvozhayev, “Bilinmeyen bir obje filo merkezine isabet etti. İlk belirlemelere göre bu bir insansız hava aracıydı” dedi.

UKRAYNA'DAN CEVAP GELMEDİ

Rus yetkili bölge halkına evlerinden çıkmama çağrısı yaptı. Ukrayna'dan ise saldırıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg'daki Donanma Günü etkinliklerine katılacağı açıklanmıştı. .

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