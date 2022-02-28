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Rusya: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrol altına alındı
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Rusya: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-02-28 10:54:00
Rusya: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi.

Saldırının başlamasından bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1114 askeri tesisin imha edildiği savunulan açıklamada, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolüne geçtiği iddia edildi.

Açıklamada, Berdyansk ve Energodar şehirlerinin de Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi. .

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