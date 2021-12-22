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Rusya: Ukrayna'daki tüm provokasyonlara karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'daki tüm provokasyonlara gereken karşılığı vereceğini söyledi.

30 Dakika Önce
2021-12-22 21:46:48
Rusya: Ukrayna'daki tüm provokasyonlara karşılık vereceğiz

Russia Today'e (RT) demeç veren Lavrov, Ukrayna yönetimini olası provokasyonlar konusunda uyardı.

Moskova'nın Kiev'deki 'şahinlere' cepheleşmeyi tırmandırmaktan kaçınma uyarısı yaptığını kaydeden Lavrov, Batı ile Kiev'in hesabının çok basit olduğunu, Rusya sınırları yakınına asker konuşlandırarak bölgedeki güç dengelerini değiştirmek istediklerini vurguladı.

Lavrov, "Rusya lideri Putin, dün Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda çok açık şekilde anlattı. Etrafımızda gerçekleştirilebilecek her türlü tehdide askeri-teknik yanıt da dahil gereken yanıtı vermek için gerekli tüm imkan ve kabiliyetlere sahibiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'nın Minsk anlaşmalarını ihlal eden Kiev'i desteklemesinin rahatsızlık verici olduğunun da altını çizdi.

Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle yapılan genişletilmiş toplantıda konuşan Putin, ABD ve NATO'nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerdeki askeri faaliyetlerine tepki göstermişti.

Batı'nın saldırgan eylemlerine devam etmesi halinde Rusya'nın askeri-teknik önlemler almak zorunda kalacağı uyarısı yapan Putin, ülkenin güvenliğini ve egemenliğini sağlamak için her türlü hakka sahip olduklarını vurgulamıştı.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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