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Rusya: Ukrayna'daki askeri noktalar etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin 'yüksek hassasiyetli silahlarla' etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-02-24 08:11:07
Rusya: Ukrayna'daki askeri noktalar etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.

Açıklamada, "Ukrayna'daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi. .

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