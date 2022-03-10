Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 3 bine yaklaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 3 bine yaklaştığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü 8 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, 8 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını ifade etti.

Ukrayna ordusuna ait 98 uçak ve 110 insansız hava aracının (İHA) yanı sıra 144 hava savunma füze sistemi, 88 radar istasyonu, 1007 tank ve çeşitli zırhlı araç, 109 çok namlulu roketatar, 374 obüs ve havan topu ve 793 özel askeri aracın yok edildiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da saldırılar sonucunda 2 bin 998 askeri altyapı tesisi imha edildi" dedi.

"Kurgulanmış provokasyon" açıklaması

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki doğum ve çocuk hastanesine hava saldırısı düzenlediğini yalanlayan Konaşenkov, bunun Ukrayna tarafınca "kurgulanmış provokasyon" olduğunu iddia etti.

Söz konusu hastanenin, karargaha çevrildiğini savunan Konaşenkov, Mariupol'deki hastanenin şubat sonu itibarıyla çalışmadığını ifade etti.

"Mariupol'deki hava saldırısında 3 ölü, 17 yaralı"

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Mariupol'deki hastaneye yönelik hava saldırısında 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Zelenskiy, Rusya'da olayla ilgili "yalan propaganda" yapıldığını söyledi. .