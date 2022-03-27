DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çin'de düşen yolcu uçağı ile ilgili yeni gelişme
Hüsamettin Cindoruk yeni partisini açıkladı
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Monofobi nedir, nasıl tedavi ediliyor?
Ekonomist Necmettin Batırel: Türkiye destan yazıyor
Farkındalığın Gücü…
Fetih Hareketi, Batı Şeria'daki yerel seçimleri açık farkla kazandı
Galatasaray’da saatlerdir süren oylama bitti: Burak Elmas yönetimi için karar verildi!
Rusya Ukrayna’da bir kenti daha ele geçirdi
Erşat Salihi uyardı! ''Kerkük'te PKK'nın varlığı giderek artıyor''
Biden'ın Putin'le ilgili tartışılan sözleri sonrası ABD'den açıklama
Zelenski: Yeterli mühimmat olmadan Mariupol’ü geri almak imkansız
Katar: Rus gazına alternatif bulmak çok zor
Ukrayna: Şoygu kalp krizi geçirdi
Ukrayna: Rus birlikleri Kiev’den geri püskürtüldü

TIMETURK / DÜNYA / Rusya Ukrayna’da bir kenti daha ele geçirdi

Rusya Ukrayna’da bir kenti daha ele geçirdi

Ukrayna’nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-27 07:31:43
Rusya Ukrayna’da bir kenti daha ele geçirdi

Fomiçev, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, üç gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldıklarını bildirdi. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduklarını kaydeden Fomiçev, “Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında.” dedi.

Fomiçev, şu anda işgalcilerle şehirden insanları tahliye etmeye ilişkin müzakereler yaptığını sözlerine ekledi.

Slavutıç, çoğunlukla mühendisler ile uzmanların yaşadığı Çernobil Nükleer Santrali'nin uydu kenti olarak biliniyor. ​​​​​​​ .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş