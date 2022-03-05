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Rusya: Ukrayna’da bir askeri üs ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Herson bölgesindeki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-05 19:45:19
Rusya: Ukrayna’da bir askeri üs ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldığı bildirildi.

Açıklamada, “Ukrayna askerleri üste, askeri teknik araçlar ve silahlarla bırakarak hızla pozisyonlarını terk etti.” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın askeri üssünde "T-64" ve "T-80" model tankların da bulunduğu belirtildi. AA .

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