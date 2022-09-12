Rusya Ukrayna’da ağır yenilgi mi alıyor, taktik çekilme mi yapıyor?

Ukrayna ordusunun son 24 saatte 20 kadar bölgeyi geri aldığı öğrenildi. Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna’nın en az Büyük Londra kadar bölgenin geri alındığı açıklandı. Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya Savunma Bakanlığı'nın birliklerini bölgeyi terk etmeleri ve Donetsk'teki operasyonları güçlendirmeleri emrini verdiğini aktardı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Ukrayna ülkenin kuzeydoğusunda büyük çapta topraklarını geri aldığını belirtirken, Rusya, birliklerini Harkiv çevresinden geri çekeceğini açıkladı. Böylece Ukrayna ordusunun son 24 saatte 20 kadar bölgeyi geri aldığı öğrenildi. Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'nın en az Büyük Londra kadar bölgenin geri alındığı açıklandı.

Donetsk'e kaydırıldı

Ukrayna'nın ağustos ayı sonunda başlattığı karşı saldırılarda hızlı ilerleme kaydettiği ve Harkiv bölgesindeki İzyum kentini hızla ele geçirdiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin "askeri operasyonun hedefine ulaşması için" Harkiv bölgesine bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

“Rus güçleri bize hep arkasını gösterdi”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy her akşam düzenli olarak yayınladığı halka sesleniş videosunda Ukrayna silahlı güçlerinin karşı saldırının başlamasından bu yana 2 bin kilometre kare toprağı geri kazandığını belirtti. Zelenskiy, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'in yer aldığı bölgedeki Vasylenkevo ve Artemivka'nın da kurtarıldığını bildirerek "Son günlerde Rus güçleri bize hep arkasını gösterdi. Ukrayna'da işgalcilere yer yok. Hiçbir zaman olmadı" diye konuştu. İzyum'un kaybedilmesinin Rusya'nın bugüne kadar yaşadığı en büyük yenilgi olduğu belirtiliyor. Rus güçleri, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinin bitişiğindeki İzyum kentini lojistik üs olarak kullanıyordu. Rusya bu gelişme üzerine birliklerini doğu cephesine kaydırma kararı aldı.

Taktik çekilme mi?

Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya Savunma Bakanlığı'nın birliklerini bölgeyi terk etmeleri ve Donetsk'teki operasyonları güçlendirmeleri emrini verdiğini aktardı. TASS ayrıca Harkiv'deki Rus yönetimin kent sakinlerine bölgeyi boşaltmaları ve "hayatlarını kurtarmaları için" Rusya'ya kaçmaları çağrısında bulunduğunu bildirdi. Ajansın haberinde Rusya'ya kaçmak için arabalarına doluşan kent sakinleri sebebiyle trafiğin kilitlendiği ifade edildi.

Rusya yanlısı yayınlarıyla bilinen Aydınlık gazetesi ise Rusya'nın geri çekilmesini “Rusya'nın taktik çekilmesi Ukrayna'da ağır zayiat yarattı” başlığıyla haberleştirdi. Aydınlık'ın haberinde şu ifadelere yer verildi:

Rusya Savunma Bakanlığı, sahada bulunan Rus güçlerin Ukrayna'nın Harkov bölgesinden taktik bir çekilme manevrası yaptığını duyurdu. Günler önce Ukrayna, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinden gelen milyarlarca dolar askeri yardımla bir “karşı saldırı” başlatmıştı. Sahadaki NATO subaylarının da bizzat çatışmalara katılarak Ukrayna ordusuna yol gösterdiği kaydedilmişti. Batı medyasında Ukrayna'nın “topraklarını geri almak için” başlattığı operasyonun Rusya'nın bütün planlarını altüst ettiği görüşü işleniyor.

Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri DenisPuşilin, Ukrayna'nın son hamleleriyle çatışmaların kızıştığını ancak durumun hala denetimleri altında olduğunu bildirdi. Lugansk Halk Cumhuriyeti yönetimi ise bölge topraklarından kayıp olduğu iddiasını yalanladı. Rus Savunma Bakanlığı, yalnızca Harkov bölgesinden kısmi bir geri çekilme yaşandığını, buna karşılık Ukrayna ordusuna ağır kayıplar verdirildiğini duyurdu. .