Rusya: Ukrayna'da 3 bin 687 altyapı tesisi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ait toplam 3 bin 687 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 18'inci gününde devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

TRT Haber'e göre Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin şu ana kadar Ukrayna'ya ait 3 bin 687 askeri altyapı tesisini imha ettiğini söyledi.

Gün içerisinde Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendiği açıklanmıştı. .