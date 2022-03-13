Rusya: Ukrayna'da 3 bin 687 altyapı tesisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ait toplam 3 bin 687 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.
2022-03-13 12:11:57
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 18'inci gününde devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
TRT Haber'e göre Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin şu ana kadar Ukrayna'ya ait 3 bin 687 askeri altyapı tesisini imha ettiğini söyledi.
Gün içerisinde Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendiği açıklanmıştı. .
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